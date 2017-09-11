Suikast girişimi davasında

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, bazı sanıkların reddihakim ve tevsi tahkikat talepleri kabul edilmedi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın beşinci duruşmasının beşinci oturumu sürüyor.

Oturumun başında tutuklu sanıklardan Haldun Gülmez, mahkeme başkanı ve üyelerine reddihakim talebini içeren dilekçesini sundu. Sanıklar Gökhan Güçlü ve Murat Köse de tevsi tahkikat talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, söz konusu taleplerle ilgili ilk olarak davanın savcısı Ali Cenk Düzgün'e söz verdi.

Tevsi tahkikat talebinin, yargılamanın geldiği aşama ve deliller dikkate alındığında dava dosyasına katkı sağlamayacağından reddedilmesini isteyen Düzgün, mahkeme başkanı ve üyelerinin reddine ilişkin talebin de açıkça yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu ve geri çevrilmesini kamu adına talep etti.

Müşteki avukatları da taleplerin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğundan reddedilmesini istedi.

Taleplerin görüşülmesi için verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Baştoğ, sanıklar Köse ve Güçlü'nün tevsi tahkikat taleplerinin, dosyanın durumu göz önünde bulundurularak, dosyaya yenilik katmayacağı anlaşıldığından ayrı ayrı reddine karar verildiğini bildirdi.

Baştoğ, sanık Gülmez'in mahkeme başkanı ve üyelerine yönelik reddihakim talebinin ise açıkça yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu anlaşıldığından geri çevrilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

Duruşmaya sanıklardan Zeki Göçmen'in esas hakkındaki savunmasıyla devam ediliyor.



- Daha önce de reddihakim talebinde bulunmuştu

SAT ekibinden eski Yüzbaşı Gülmez'in, daha önce esas hakkında 25 saat savunma yapmasının davayı uzatmaya yönelik olduğu değerlendirilmişti. Gülmez ayrıca, önceki duruşmalarda salona yürüyerek getirilmeyi reddederek jandarmaya güçlük çıkarmıştı. Sanığı, jandarmalar taşıyarak duruşma salonuna getirmek zorunda kalmıştı.

Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Gülmez'in üzerinde Marmaris saldırısının ardından yaralanarak tedavi gördüğü hastanede "H.E. duaları" başlıklı not bulunmuştu. Notta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bedduaların yer aldığı belirlenmişti.

Gülmez, daha önce de reddihakim talebinde bulunmuş, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talep reddedilmişti.