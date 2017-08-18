Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Rosneft Avukat Metin Uracin gıda
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı

"Suikast girişimi sanıklarının süre talepleri kararı geciktirmeye dönük çaba"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Çokan: - "(Sanıkların esasa ilişkin savunma için süre talepleri) Esasa ilişkin savunma için herhangi bir engelleme söz konusu olmadığı gibi yeterli bir sürenin de verildiğini düşünüyoruz ama buna rağmen süre taleplerinin, hükmün yani mahkeme kararının geciktirilmesine dönük bir çaba olduğunu değerlendiriyoruz"

MUĞLA (AA) - LEVENT KİŞİ / DURMUŞ GENÇ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, suikast girişimi davası sanıklarının esasa ilişkin savunma için süre taleplerine ilişkin, "Esasa ilişkin savunma için herhangi bir engelleme söz konusu olmadığı gibi yeterli bir sürenin de verildiğini düşünüyoruz ama buna rağmen süre taleplerinin, hükmün yani mahkeme kararının geciktirilmesine dönük bir çaba olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Çokan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıkların esas hakkındaki savunmalarının genelde aynı tarzda olduğunu ve savunmaların içeriğinde daha önce söylenenlerden farklı bir şey bulunmadığını belirtti.

Sanıkların Marmaris'e kendilerinden önce saat 00.00-02.00 arasında helikopterlerle başka bir timin gelerek saldırı gerçekleştirdiği iddialarının kesinlikle manipülasyon olduğunu vurgulayan Çokan, "Çünkü 00.00 ile 02.00 saatleri arasında nelerin cereyan ettiği kayıtlarda yer alıyor. Tanıklar ve ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın o saatlerde yaptığı basın açıklaması var." diye konuştu.

"Bir manipülasyon oluşturulmaya çalışıldığı açık ve muhakkak." diyen avukat Çokan, "Bu iddiaları tamamen cezadan kurtulmaya ve dosya ile ilgili kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya dönük bir çaba olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çokan, sanıkların bazı ifadelerinden, Marmaris'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste geldiklerinin, ölü veya diri ele geçirmeye çalıştıklarının açık bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

- "Savunma için yeterli süre verildi"

Sanıkların yargılamanın başından beri adaletin tecelli etmesini engelleme çabasında olduğunu dile getiren Çokan, sanıkların savunma için sürekli süre talebinde bulunmalarının bunun en önemli kanıtı olduğunu söyledi.

Ceza yargılamasında süreçlerin nasıl işleyeceğinin belli olduğunu anlatan Çokan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını 28 Nisan'da sundu. Bu yargılamada son aşamaya geçişin ilk adımıdır. Biz de esasa ilişkin iddialarımızı 20 Temmuz'da tamamlamıştık. Dolayısıyla artık esasa ilişkin savunma bölümüne geçileceği açıktı. Sayın mahkeme sanıklara savunmalarını yapmaları için 20 gün gibi uzun bir süre verdi ayrıca bu yargılamaların 8 aylık bir süreci kapsadığı ele alındığında, aslında savunma için tarafların hazır olması, aksi takdirde bugüne kadar yaptıkları konuşmaların hepsinin boş olduğu değerlendirilmelidir çünkü bugüne kadar hep savunma yaptılar. Delillerin tartışılmasından önceki ilk savunmalarını yaptılar, delillerin tartışmasında savunma yaptılar, tutuklulukla ilgili, tahliye talepleriyle ilgili beyanları alınırken savunma yaptılar. Dolayısıyla aslında son savunma için esasa ilişkin savunma için herhangi bir engelleme söz konusu olmadığı gibi yeterli bir sürenin de verildiğini düşünüyoruz ama buna rağmen süre taleplerinin, hükmün yani mahkeme kararının geciktirilmesine dönük bir çaba olduğunu değerlendiriyoruz. Bu gayet açık net anlaşılmakta."

Davanın dördüncü duruşmasında şimdiye kadar 17 sanığın esas hakkında savunma yaptığını kaydeden Çokan, "Bu ifadeler sürecek. Davanın ne zaman biteceğini tabii ki ifadelere bağlı olarak göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Halit ÇokanFetöSuikast Girişimi Davası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5