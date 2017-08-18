'Suikast girişimi sanıklarının süre talepleri kararı geciktirmeye dönük çaba'

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Halit Çokan, suikast girişimi davası sanıklarının esasa ilişkin savunma için süre taleplerine ilişkin, "Esasa ilişkin savunma için herhangi bir engelleme söz konusu olmadığı gibi yeterli bir sürenin de verildiğini düşünüyoruz ama buna rağmen süre taleplerinin, hükmün yani mahkeme kararının geciktirilmesine dönük bir çaba olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Çokan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dördüncü duruşmasında sanıkların esas hakkındaki savunmalarının genelde aynı tarzda olduğunu ve savunmaların içeriğinde daha önce söylenenlerden farklı bir şey bulunmadığını belirtti.

Sanıkların Marmaris'e kendilerinden önce saat 00.00-02.00 arasında helikopterlerle başka bir timin gelerek saldırı gerçekleştirdiği iddialarının kesinlikle manipülasyon olduğunu vurgulayan Çokan, "Çünkü 00.00 ile 02.00 saatleri arasında nelerin cereyan ettiği kayıtlarda yer alıyor. Tanıklar ve ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın o saatlerde yaptığı basın açıklaması var." diye konuştu.

"Bir manipülasyon oluşturulmaya çalışıldığı açık ve muhakkak." diyen avukat Çokan, "Bu iddiaları tamamen cezadan kurtulmaya ve dosya ile ilgili kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya dönük bir çaba olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çokan, sanıkların bazı ifadelerinden, Marmaris'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste geldiklerinin, ölü veya diri ele geçirmeye çalıştıklarının açık bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

"Savunma için yeterli süre verildi"

Sanıkların yargılamanın başından beri adaletin tecelli etmesini engelleme çabasında olduğunu dile getiren Çokan, sanıkların savunma için sürekli süre talebinde bulunmalarının bunun en önemli kanıtı olduğunu söyledi.

Ceza yargılamasında süreçlerin nasıl işleyeceğinin belli olduğunu anlatan Çokan, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını 28 Nisan'da sundu. Bu yargılamada son aşamaya geçişin ilk adımıdır. Biz de esasa ilişkin iddialarımızı 20 Temmuz'da tamamlamıştık. Dolayısıyla artık esasa ilişkin savunma bölümüne geçileceği açıktı. Sayın mahkeme sanıklara savunmalarını yapmaları için 20 gün gibi uzun bir süre verdi ayrıca bu yargılamaların 8 aylık bir süreci kapsadığı ele alındığında, aslında savunma için tarafların hazır olması, aksi takdirde bugüne kadar yaptıkları konuşmaların hepsinin boş olduğu değerlendirilmelidir çünkü bugüne kadar hep savunma yaptılar. Delillerin tartışılmasından önceki ilk savunmalarını yaptılar, delillerin tartışmasında savunma yaptılar, tutuklulukla ilgili, tahliye talepleriyle ilgili beyanları alınırken savunma yaptılar. Dolayısıyla aslında son savunma için esasa ilişkin savunma için herhangi bir engelleme söz konusu olmadığı gibi yeterli bir sürenin de verildiğini düşünüyoruz ama buna rağmen süre taleplerinin, hükmün yani mahkeme kararının geciktirilmesine dönük bir çaba olduğunu değerlendiriyoruz. Bu gayet açık net anlaşılmakta."

Davanın dördüncü duruşmasında şimdiye kadar 17 sanığın esas hakkında savunma yaptığını kaydeden Çokan, "Bu ifadeler sürecek. Davanın ne zaman biteceğini tabii ki ifadelere bağlı olarak göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.