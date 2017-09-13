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"Suikastçı" 15 Eylül'de vizyona girecek

- Gerilim ve aksiyon türündeki filmin senaryosunu Edward Zwick, Marshall Herskovitz ve Michael Finch kaleme aldı - Sinema eleştirmeni Dorsay: - "Filmin fazla Amerikan çerçevesinden görüldüğünü ve çekildiğini söylemek gerek ama genel seyirci için oyalayıcı ve haftanın iyi filmlerinden biri"

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Michael Cuesta'nın üstlendiği "Suikastçı" adlı film,15 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

Orijinal adı "American Assassin" olan filmin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.

Gösterim sonrası AA muhabirine filme ilişkin değerlendirmede bulunan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay, yapımın son dönem uluslararası casusluk ve devletler arası sürtüşmeleri ele aldığını belirterek, sürükleyici bir film olduğunu söyledi.

Dorsay, filmde yoğun olarak CIA ve Amerikan propagandası yapıldığına işaret ederek, "İran'ı, İsrail'i yok etmek için atom silahı geliştiren bir ülke olarak gösteriyor. Tabii bunda bir gerçeklik payı da olabilir. Her şeye rağmen filmin fazla Amerikan çerçevesinden görüldüğünü ve çekildiğini söylemek gerek ama genel seyirci için oyalayıcı ve haftanın iyi filmlerinden biri." dedi.

Sinefesto Genel Yayın Yönetmeni Serkan Baştimar ise filmde aksiyon ve kaba şiddetin bolca kullanıldığının altını çizerek, aksiyonseverler için doyurucu bir yapım olduğunu dile getirdi.

Baştimar, filmin aynı zamanda Amerika'nın Orta Doğu'ya bakışını deşifre eden bir roman uyarlaması olduğunu vurgulayarak yaparak, "İtalya'dan Lübnan'a kadar çok sayıda ülkede çekilen film, özellikle Türkiye'deki sahnelerde figürasyon ve detaylar bakımından sınıfta kalıyor. Neredeyse hiçbir konuşmanın anlaşılmadığı 'Türkçe' sahneler için de alt yazı şart." ifadelerini kullandı.

- Film hakkında

Gerilim ve aksiyon türündeki filmin senaryosunu Edward Zwick, Marshall Herskovitz ve Michael Finch kaleme aldı.

Başrollerini Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch ve Shiva Negar'ın paylaştığı filmin yapımcılığını Nick Wechsler ve Lorenzo Di Bonaventura üstlendi.

Vince Taylor'ın 2010 yılında yazdığı "American Assassin" adlı kitaptan uyarlanan filmin konusu şöyle:

"Çocukluk yıllarında anne ve babasını bir trafik kazasında, yıllar sonra da kız arkadaşını bir terörist saldırısında yitirmiş 23 yaşındaki Mitch Rapp'in (Dylan O'Brien) hayattaki tek amacı, sevgilisinin ölümüne neden olan örgütü ve onun liderini öldürmektir. Bu amaçla çok sıkı çalışan Mitch, CIA'in gizli servisine girmeyi başarır. Burada tecrübeli ajan Stan Hurley (Michael Keaton), Mitch'in eğitimiyle görevlendirilir. İkili, başlayan terörist saldırıların izini sürerek Orta Doğu'da başlayan kaosu çözmek için tehlikeli bir mücadeleye girişecektir."


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Anahtar Kelimeler:
Taylor KitschAmerican AssassinDylan O'BrienMichael CuestaMichael KeatonSanaa LathanShiva NegarSuikastçı
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