Sulak alanların sınırları

ANKARA (AA) - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU - Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, koruma altındaki sulak alan bölgelerinin belirlenmesinde uçangözlerden (drone) faydalanılmaya başlandı.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, sulak alan koruma bölgelerini belirlemenin zor olması nedeniyle yanlış belirlenen bir sınır, hem tabiatı koruma faaliyetlerini güçleştiriyor hem de insanların yaşamlarını olumsuz etkileyebiliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla bataklık ve düz arazi yapısı nedeniyle belirlenmesi zor olan sulak alan habitatlarının olduğu bölgelerde uçangözlerden faydalanarak, daha doğru analizler yapmaya başladı.

Uçangözle elde edilen görüntüler kullanılarak, mevcut olumsuzlukların önüne geçildi, sulak alanların kaynak değerleri ile sulak alanlarda bulunan insan kullanımları, tarım arazileri, yaban hayatının beslenme ve yaşam alanları net bir şekilde ortaya konarak, bölgeler belirlendi.



- İlk uygulama Ekşisu sazlıklarında yapıldı



Bu uygulamanın ilk örneği Erzincan Ekşisu Sazlıkları Sulak Alanı koruma bölgesinde yapıldı.

Uçangöz ile sulak alanlarda zonlama (bir doğa koruma alanının ve komşu alanların bir dizi alt bölgeye bölünmesi) çalışmaları çok daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılabiliyor. Arazi çalışmalarında yapılan video kayıtları, alanın geçmişteki ve gelecekteki durumuyla alakalı olarak karşılaştırma yapabilmek için de veri kaynağını oluşturuyor.

- "Suni sulak alanlar da oluşturuyoruz"

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, biyolojik çeşitliliği en yüksek ekosistemlerin, sulak alanlar olduğunu söyledi.

Sulak alanların pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olduğunu belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sulak alanların korunması ve gelecek nesillere en sağlıklı şekliyle iletilebilmesi ve önemli mirasa sahip çıkılması, en mühim sorumluluklarımızdan birisidir. Bu alanlarımızı korumakla kalmıyoruz, aynı zamanda suni sulak alanlar da oluşturuyoruz. Bugüne kadar işletmeye alınan baraj ve göletler ile yaklaşık 512 bin 689 hektar yani yarım milyon hektardan fazla yapay sulak alan tesis ettik. Bakanlık olarak sulak alanlarımıza gözümüz gibi bakıyor ve onları koruyoruz."