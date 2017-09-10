Sulama havuzuna düşen atın imdadına itfaiye yetişti

DENİZLİ (AA) - Buldan ilçesinde sulama havuzuna düşen atı itfaiye ekibi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.
Alınan bilgiye göre, Çaybaşı Mahallesi'nde bir atın sulama havuzuna düştüğü ihbarı üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipten bir er yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuza inerek atı halatlarla bağladı.
Daha sonra iş makinesi yardımıyla at yukarı çekilerek havuzdan çıkartıldı.
At yapılan kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.