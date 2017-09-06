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Sulama kanalı boyuna bisiklet ve yürüyüş yolu

- Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'da binlerce hektarlık tarım arazisine hayat verecek su kanalı boyuna yapılan bisiklet ve yürüyüş yolu, bölge halkına sağlıklı yaşam olanağı sunacak - Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek: - "Bu proje sporu bireysel manada değil ailece yapma imkanımız olacak"

Sulama kanalı boyuna bisiklet ve yürüyüş yolu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta binlerce hektarlık tarım arazisine hayat verecek su kanalının boyuna inşa edilen bisiklet ve yürüyüş yolu, kent halkına sağlıklı yaşam olanağı sağlayacak.

Menzelet ve Kılavuzlu barajlarıyla projelendirilen ve yaklaşık 1 milyar liraya mal olması planlanan Kılavuzlu Sulama Projesi'nin kent merkezinden geçen bölümüne, 9 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolları yapılması için Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesince geçen yıl çalışma başlatıldı.

Tamamlama aşamasında olan proje, 720 bisiklet ve 240 araçlık otopark ile bin 976 metrekare model uçak pisti ve kafeteryadan oluşuyor.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sportif aktiviteler kapsamında planladıkları projenin yakın zamanda açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Sağlıklı yaşam hedefleri çerçevesinde vatandaşların zinde kalması, fazla kiloların normal seviyeye indirilmesi ve ailece spor yapmaya olanak sağlayacak projenin birkaç etaptan oluştuğunu aktaran Mahçiçek, gelecek nesillerin sporla iç içe olmalarına imkan sağlamak için böyle bir çalışma yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Mahçiçek, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Bir taraftan akan suyu özelliği bir taraftan da hem yürüyüş hem de bisiklet yolu olarak tanzim edilen alanın güzelliği. İnşallah şehrimize ve ülkemize güzellik katacaktır. Sadece yürüyüş değil birkaç kilometre arayla fitness takımlarımız da olacak. Dinlenebileceğimiz bir kafemiz olacak. Ailelerimizle çocuklarımızla beraber binebileceğimiz iki, üç ve dört kişilik bisikletlerimiz olacak. Bu proje sporu bireysel manada değil ailece yapma imkanımız olacak."

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