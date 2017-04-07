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Sulama kanalına düşen 14 büyükbaş hayvan kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana’da sulama kanalına düşen 14 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, İbrahim Batasu’ya ait 18 büyükbaş hayvandan 14’ü, su içmek için yaklaştıkları merkez Seyhan ilçesi Ali...

Sulama kanalına düşen 14 büyükbaş hayvan kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana’da sulama kanalına düşen 14 büyükbaş hayvan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Batasu’ya ait 18 büyükbaş hayvandan 14’ü, su içmek için yaklaştıkları merkez Seyhan ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’ndeki DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlardan bazıları suya atlayarak atılan iplerle hayvanları kurtarmaya çalıştı. Bu arada durum Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerine bildirildi.

Yaklaşık 1 kilometre suda sürüklenen 14 hayvan, vatandaşlar tarafından boynuzlarına ve boğazlarına takılan iplerle kurtarıldı.

Hayvanların sahibi İbrahim Batasu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çoban sulamaya getirmiş hayvanları. Hayvanlar su içmek isterken kanala düşmüşler. Yüzerek hayvanlara ulaştık. Boynuzlarına ve boğazlarına ipleri takarak çıkarttık."dedi.

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AdanaBüyükbaşhayvan
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