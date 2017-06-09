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Sulama kanalına düşen otomobilden yüzerek kurtuldu

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, sulama kanalına düşen otomobilden yüzerek kurtuldu.Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde, Erkan Dinçer'in kullandığı otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.Dinçer, camları...

Sulama kanalına düşen otomobilden yüzerek kurtuldu

ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, sulama kanalına düşen otomobilden yüzerek kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde, Erkan Dinçer'in kullandığı otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Dinçer, camları açık olan otomobilinden çıkıp daha sonra da yüzerek sulama kanalının kenarındaki korkuluklara tutundu.

Kanaldan kendi çabalarıyla çıkan Dinçer'e, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Aracın sulama kanalından çıkartılması için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaOtomobilSulama Kanalı
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