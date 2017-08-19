ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalına giren kişinin kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı'nda vatandaşlar polisi arayarak, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında yüzen bir kişinin akıntıya kapılarak, kaybolduğunu bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yapılan aramalarda kaybolduğu belirtilen kişiye henüz ulaşılamadı.
Kaybolduğu bildirilen kişinin bulunması için ekiplerin çalışması devam ediyor.