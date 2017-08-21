Sulama kanalında kaybolan çocuk ölü bulundu

ADANA (AA) - Adana'da iki gün önce sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

Emniyet Müdürlüğü su altı polis ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde iki gün önce akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun bulunması için çalışmalarına devam etti.

Ekipler, kanalda yaptıkları arama sonucu olay yerinin yaklaşık 7 kilometre uzağındaki Havutlu Mahallesi yakınlarında çocuğun cesedine ulaştı.

Çocuğun cesedi, kanaldan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan ölen çocuğun Suriye uyruklu 10 yaşındaki Bilal Şıhıp olduğu belirlendi. Çocuğun ailesinin iki gün önce polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Adana'da iki gün önce, Atakent Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında bir kişinin akıntıya kapılarak kaybolduğu ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.