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Sulama kanallarından hem su hem enerji "fışkıracak"

- Şanlıurfa'da, GAPTEAM tarafından geliştirilen proje kapsamında sulama kanallarının üzerine kurulacak güneş panellerinde üretilecek enerji, tarımsal sulamada kullanılacak - Su kanallarının üzeri kapatılacağı için boğulmalar ile buharlaşmaya bağlı su kayıplarının önüne geçilebilecek, ihtiyaç fazlası enerji sisteme aktarılarak gelir sağlanabilecek - GAPTEAM Müdürü Çetiner: - "Bölgemizin güneşi iyi fakat toprağı da iyi. Birinci sınıf tarım arazisine güneş pili kuramazsınız. Elimizde böyle bir alan var, bu alanı değerlendirmek gerekiyor" - "GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen pilot proje kapsamında 700 metrelik bir sulama kanalının üzerini güneş panelleriyle kapatacağız ve 500 dekar alanımızı güneş enerjisiyle sulamış olacağız" - "Bölgemizde elektrik enerjisi konusunda büyük sıkıntıların olduğu ve yüklü elektrik borçları nedeniyle çiftçilerin sulama yapamadığı da göz önüne alınırsa, bu proje çiftçilerimiz için de yeni bir ümit kaynağıdır"

Sulama kanallarından hem su hem enerji

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - Güneş enerjisi potansiyelinin yüksek olduğu Şanlıurfa'da, sulama kanalları üzerine inşa edilecek güneş panellerinden elde edilecek enerjinin tarımsal sulamada kullanılması planlanıyor.

Yıllık 3 bin saati aşan güneşlenme süresi dolayısıyla "Türkiye'nin enerji vadisi" olarak da nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygınlaşan "güneş tarlaları"nda üretilen elektrik, verimli topraklarının sulanmasında da kullanılacak.

Bölgede 5 yıldır güneş enerjisi konusunda projeler üreten Güneydoğu Anadolu Projesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü (GAPTAEM) tarafından bu kapsamda "Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi" geliştirildi.

GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce 14 saat kesintisiz çalışabilen "Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi" ile güneş enerjisiyle çalışan sulama sistemini hizmete sunduklarını söyledi.

Bölgenin 300 günden fazla güneş alma potansiyeliyle oldukça verimli bir enerji ağına sahip olduğunu vurgulayan Çetiner, söz konusu potansiyeli daha karlı hale getirebilmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Sulama kanalları üzerine güneş panelleri yerleştirmek için çalışma başlattıklarını ifade eden Çetiner, "Bir ay sonra ihalesi tamamlanacak olan bir projemiz var. Bu proje kapsamında sulama kanalının üzeri güneş pilleriyle kapatılacak. Buradan elde edilecek elektrik tarımsal sulamada kullanılacak. Sulama kanallarının yüzeyleri çok büyük bir alanı kapsıyor. Sadece 220 kilometrelik Mardin ana kanalının 37 metreyi bulan enini düşünürsek, oldukça büyük bir alan. Harran Ovası ve çevresindeki diğer kanalları da düşünürsek çok büyük bir alan elde etmiş oluruz. Bölgemizin güneşi iyi fakat toprağı da iyi. Birinci sınıf tarım arazisine güneş pili kuramazsınız. Elimizde de böyle bir alan var, bu alanı değerlendirmek gerekiyor." diye konuştu.

- Boğulmalar ve su kayıpları da önlenecek

Özellikle sulama kanallarında çok sık boğulma olaylarının yaşandığına da dikkati çeken Çetiner, proje sayesinde üzeri kapanacak kanalların ölüm olaylarını da ciddi oranda azaltabilecek bir etken olduğuna inandıklarını kaydetti.

Projenin faydasının çok fazla olduğunu dile getiren Çetiner, şöyle devam etti:

"Güneş panelleri, suyun buharlaşmasıyla oluşacak kaybı da önleyecek. Suyun serinliği aynı zamanda güneş enerjisinin verimliliğini de artırmış olacak. Bu kanalların temizlenmesini mümkün kılan da bir sistem olacak. İhalesini bitirdik. GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından finanse edilen proje kapsamında 700 metrelik bir sulama kanalının üzerini güneş panelleriyle kapatacağız ve 500 dekar alanımızı güneş enerjisiyle sulamış olacağız. Bu bir örnek ve demo çalışma olacak, yatırımcı kuruluşlar için bir altlık oluşturacak. Burada verimliliği görebilirsek bize önümüzdeki günler için çok büyük bir alanın, çok büyük bir enerji olarak geri dönüşümü anlamına gelecek. Bu anlamda büyük projelere öncülük etmiş olacağız."

- İhtiyaç fazlası elektrik satılacak

Çetiner, kanallar üzerine inşa edilecek güneş panelleri sayesinde ihtiyaçtan fazla enerji üretimi gerçekleştirileceğine dikkati çekerek, "Bu enerji bizim ihtiyacımızdan fazla olacak ve biz bunun fazlasını sisteme satabileceğiz. Akşam da sattığımızın karşılığını sistemden alabileceğiz. Bu bir örnek tabii ki. Bu bölgede gün uzunluğu da çok fazla olduğu için elektrik üretimi fazla olmuş olacak. Bölgemizde elektrik enerjisi konusunda büyük sıkıntıların olduğu ve yüklü elektrik borçları nedeniyle çiftçilerin sulama yapamadığı da göz önüne alınırsa, bu proje çiftçilerimiz için de yeni bir ümit kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Projenin mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirten Çetiner, yaklaşık bir ay sonra sistemin faaliyete geçmesini planladıklarını sözlerine ekledi.

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GÜNEŞ ENERJİSİPotansiyelSulama KanallarışanlıurfaYenilenebilir Enerji
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