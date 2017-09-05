Süleymaniye'de toplum baskısı ve aile içi şiddet kadınları hayattan koparıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde aile içi şiddet ve toplum baskısı kadın ölümlerinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız İnsan Hakları Konseyi, 2 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında Süleymaniye'de 5 kadının ailesi tarafından öldürüldüğünü, bir kadının kendini yakarak, bir kadının da tecavüz sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kentte son olarak Germiyan beldesinden 30 yaşında bir kadın kendini yakarak canına kıydı. Yerel basında çıkan haberlere göre intiharda 'aile içi şiddet ve toplum baskısı' etken oldu.

-Süleymaniye'de genç kadınların yaklaşık 3'te ikisi şiddete maruz kalıyor

Süleymaniye merkezli sivil toplum örgütü WADI'nın internet sitesinde yer alan istatistikler, 14 ila 19 yaşlarındaki kadınların % 57'sinin aile içi şiddet ya da çok eşlilik sorunları ile karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı.

WADI isimli kuruluş, 2004'ten beri Irak'ta "kadın sünneti" vakasıyla ilgili araştırmalar yapıyor.