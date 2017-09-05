Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ante cacic TBMM ekonomi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu
Cam seyir terasına yoğun ilgi
Cam seyir terasına yoğun ilgi

Süleymaniye'de toplum baskısı ve aile içi şiddet kadınları hayattan koparıyor

-IKBY Bağımsız İnsan Hakları Konseyi, 2 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında Süleymaniye'de 5 kadının ailesi tarafından öldürüldüğünü, bir kadının kendini yakarak, bir kadının da tecavüz sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kentte son olarak 30 yaşında bir kadın kendini yakarak canına kıydı -Sivil toplum örgütü WADI'ya göre, Süleymaniye'de, 14 ila 19 yaşlarındaki kadınların % 57'si aile içi şiddet ya da çok eşlilik sorunları ile karşı karşıya

Süleymaniye'de toplum baskısı ve aile içi şiddet kadınları hayattan koparıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde aile içi şiddet ve toplum baskısı kadın ölümlerinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız İnsan Hakları Konseyi, 2 Temmuz- 2 Ağustos tarihleri arasında Süleymaniye'de 5 kadının ailesi tarafından öldürüldüğünü, bir kadının kendini yakarak, bir kadının da tecavüz sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kentte son olarak Germiyan beldesinden 30 yaşında bir kadın kendini yakarak canına kıydı. Yerel basında çıkan haberlere göre intiharda 'aile içi şiddet ve toplum baskısı' etken oldu.

-Süleymaniye'de genç kadınların yaklaşık 3'te ikisi şiddete maruz kalıyor

Süleymaniye merkezli sivil toplum örgütü WADI'nın internet sitesinde yer alan istatistikler, 14 ila 19 yaşlarındaki kadınların % 57'sinin aile içi şiddet ya da çok eşlilik sorunları ile karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı.

WADI isimli kuruluş, 2004'ten beri Irak'ta "kadın sünneti" vakasıyla ilgili araştırmalar yapıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
(IKBY)Kadın CinayetleriSüleymaniyeWADI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5