Sultan 2. Abdülhamid'in iki torunu yıllar sonra Trablus'ta buluştu

TRABLUS (AA) - Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 4. kuşak torunları Orhan Osmanoğlu ve Selma Sibai yıllar sonra Lübnan'ın Trablus kentinde yeniden bir araya geldi.

Trablus'a gelen Osmanoğlu, bu şehirde yaşayan Sibai'yi ziyaret etti. Karşılaşma sırasında Sibai duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Son olarak 2004 yılında görüştüklerini söyleyen Osmanoğlu, "Sibai Hanım'ın büyükannesi ile benim dedem kardeştir. Yıllar sonra kendisi ile yeniden görüştüğüm için çok mutluyum." dedi.

Hanedan üyelerinin dünyanın dört bir tarafına dağıldığını belirten Osmanoğlu, "Hanedan üyeleri arasında düzenli olarak bir buluşma söz konusu değil. Bir cenaze olduğunda veya şimdi olduğu gibi özel ziyaretlerde birbirimizi görme fırsatı buluyoruz. 2005 yılında TRT'nin belgesel çekimi için Dolmabahçe Sarayı'nda toplanmıştık. İlk defa o zaman hanedan üyelerinden yaklaşık 80 kişi bir araya gelmişti." ifadelerini kullandı.

Hanedan üyesi bir kişi ile buluştuğunda çok duygulandığını aktaran Sibai de ailesinin İstanbul'a olan özlemlerini hatırladığını belirtti.

Selma Sibai, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Sultan Abdülhamid'in son 13 yılını ele alan "Payitaht Abdülhamid" dizisini ilgi ile takip ettiğini söyledi.

Diziye danışmanlık yapan Osmanoğlu, dizi hakkında Sibai'nin görüş ve önerilerini alacağını ifade etti.

Selma Sibai, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 1887-1969 tarihlerinde yaşayan ilk torunu Emine Nemika Esin Hanım'ın torunu.

Orhan Osmanoğlu'nun babası Harun Osmanoğlu, 2. Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu Mehmet Selim Efendi'nin oğlu Abdülkerim Efendi'nin oğlu.