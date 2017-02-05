Sultan 2. Abdülhamid'in torunu Osmanoğlu:

İSTANBUL (AA) - Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, 3,5 yıl önce katıldığı bir yayında Kuruçeşme önündeki ada istenmesi iddialarının bugüne kasıtlı şekilde getirildiğini ve haddini aşan bu saldırıları kınadığını belirtti.

Osmanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde hakkında yapılan çirkin planın gayet farkında olduğunu, vatandaşları hakikat ile bilgilendirmek adına açıklama yaptığını aktardı.

"Evet" oyunu açıkladığından bu yana çeşitli saldırılara ve tehditlere maruz kaldığını anlatan Osmanoğlu, şöyle devam etti:

"Bu açıklamayı yapmak, benim demokratik özgürlüğümdür. Kararımın arkasında olduğumu bildirmek isterim. Devletin çıkarına olduğunu düşünerek 'hayır' diyenlere de saygılıyım. Bunun dışında üzerimden siyaset yapılmasına izin vermemek adına, hakaretlerin birçoğuna cevap vermedim. Bu sistematik saldırı, geçmişte yapıldığı gibi itibarsızlaştırma çabasıdır. Bu çirkin ve haysiyetsiz ithamlar yapılırken, bugünlerde yanımızda olanları da unutmayacağım. Bilmelisiniz ki Selçuklu Medeniyeti, Osmanlı Medeniyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni bir bütün olarak sahiplenmiş, doğru ve yanlışları ile kabul etmiş ecdadımla gurur duyan bir Türk kadınıyım. Din, dil, ırk ayırt etmeden bir çatı altında edeple, haysiyetle, vakariyetle, adaletle ve hoşgörü ile yaşayan ecdadın bu duruşu, günümüze de örnek olmalıdır. Bunun her zaman savunucusu oldum ve olmaya devam edeceğim."

Osmanoğlu, bir tane Türkiye Cumhuriyeti olduğunu ve başka bir vatanın olmadığını vurgulayarak, "Bu süreçte milletin takdirine bırakılacak olan bu referandum, sadece bir sistem değişikliğidir. Bunu, 'rejim değişikliği, saltanat, padişahlık' şeklinde çarpıtmak, toplumda çözümsüzlüğe ve kaosa sebebiyet verme çabasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bir konuya özellikle açıklık getirmek istediğini belirten Osmanoğlu, "Üç buçuk yıl önce katıldığım bir yayında Kuruçeşme önündeki ada istenmesi iddiaları, bugüne kasıtlı şekilde getirilmiştir ve haddini aşan bu saldırıları kınıyorum. Daha önce defaatle yayınlanan ve benim açıklamamdan önce gazetelerde Sultan Abdülhamid Han ve edindiği mülklerin listesi haberi defalarca yayınladı. O zaman bu gazetelere hiçbir tepki göstermeyen kuruluşlar, bugün bu karalama kampanyasına ortak olmaktadırlar. Şahsımı tanıyanlar, hiçbir zaman mal, mülk 'sultan'lık sevdası içerisinde olmadığımı bilirler. Şu zorlu dönemde kurulmaya çalışılan tuzağın farkındayım ve bizi sevenlerin üzülmemesi için açıklama yapmak istemekteyim." ifadelerini kullandı.

Nilhan Osmanoğlu, devlet ebet müddet için bir olmayı, birlik olmayı ve gerekirse bu uğruda can vermeyi bildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Eğer tepkiler aile mirası ile ilgili ise velev ki Sultan Abdülhamid Han'dan gelecek hiçbir mal mülk davasından hak 'talep' etmeyeceğimi mülk 'varisi' olmadığımı tüm kamuoyunun bilgisine sunarım. Referandum sonrası çıkacak sonucun değerli Türk milletinin birlik, beraberliği ve selameti yolunda doğru kararın çıkacağına inancım tamdır."