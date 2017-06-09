"Sultan 2. Osman'ın Cülus-ı Hümayun Tablosu" Topkapı Sarayı'nda

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Londra'daki bir müzayedede en yüksek fiyat verilerek satın alınan Sultan 2. Osman'ın Cülus-ı Hümayun (tahta çıkışı) Tablosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi'nin "Padişah Portreleri Seksiyonu"na konuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı Müzesi ziyaretinde "Genç Osman" olarak da bilinen Sultan 2. Osman'ın 26 Şubat 1618'de tahta çıkış törenini resmeden Cülus-ı Hümayun Tablosu'nun, daimi teşhir salonlarından "Padişah Portreleri Seksiyonu"nda sergilenmeye başlaması törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan "İslam Dünyası Sanatı" açık artırmasında en yüksek fiyat olan 430 bin sterline (2 milyon 250 bin 511 lira) satın alınan tablo, Sultan 2. Osman'ın bir başka tablosunun yanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Yağlıboya tablo, 2. Osman'ın tahta çıktığı dönemde İstanbul'da bulunan ve cülus törenini izlemesine izin verilen Avusturya İmparatorluğu'nun büyükelçisi Baron Hans Mollard von Reinek'in maiyetindeki ismi bilinmeyen bir ressam tarafından yapıldı. Törende büyükelçi ile hazır bulunan ressam, cülus merasimini 127X107,5 santimetre ebadındaki tablosuna aynen yansıttı.

Tahta çıktığında 14 yaşında olan 2. Osman'ın cülusunu bütün ayrıntılarıyla anlatan tabloda, genç hükümdar tahtında otururken, hemen karşısındaki başka bir tahtta da başında altın tacı ve etrafında hizmetkarları ile annesi Mahfiruz Sultan yer alıyor. Arka planda Ayasofya Camisi ve minarelerindeki müezzinler, tablonun merkezinde ise Şeyhülislam Esad Efendi elindeki Kur'an-ı Kerim ile resmediliyor. Esad Efendi'nin hemen önünde de Mevleviler sema ediyor. Sadrazam Halil Paşa, Kızlarağası Süleyman, Silahdar Ağa ve Solaklar gibi devletin ve sarayın o dönemdeki diğer önemli görevlileri de tabloda yer alıyor.

Özellikle protokol tarihi bakımından büyük önem taşıyan, dünyada tek olma özelliğine sahip tablo, Avrupalılar tarafından nadiren şahit olunan, Osmanlı Cülus Merasimi gibi önemli bir tarihi olayın görüntüsünü günümüze aktarıyor. Tablo, Osmanlı saltanat törenlerinin bilinen en eski tasvirlerinden biri olarak kabul ediliyor.



