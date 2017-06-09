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'Sultan 2. Osman'ın Cülus-ı Hümayun Tablosu' Topkapı Sarayı'nda

Sultan 2. Osman'ın Cülus-ı Hümayun (tahta çıkışı) Tablosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Topkapı Sarayı Müzesi'nin "Padişah Portreleri Seksiyonu"na konuldu.

'Sultan 2. Osman'ın Cülus-ı Hümayun Tablosu' Topkapı Sarayı'nda

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Müzesi ziyaretinde "Genç Osman" olarak da bilinen Sultan 2. Osman'ın 26 Şubat 1618'de tahta çıkış törenini resmeden Cülus-ı Hümayun Tablosu'nun, daimi teşhir salonlarından "Padişah Portreleri Seksiyonu"nda sergilenmeye başlaması törenine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan "İslam Dünyası Sanatı" açık artırmasında en yüksek fiyat olan 430 bin sterline (2 milyon 250 bin 511 lira) satın alınan tablo, Sultan 2. Osman'ın bir başka tablosunun yanında ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tablo hakkında

Özellikle protokol tarihi bakımından büyük önem taşıyan, dünyada tek olma özelliğine sahip tablo, Avrupalılar tarafından nadiren şahit olunan, Osmanlı Cülus Merasimi gibi önemli bir tarihi olayın görüntüsünü günümüze aktarıyor. Tablo, Osmanlı saltanat törenlerinin bilinen en eski tasvirlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Muhabir: İsmail Özdemir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCülus'ı HümayunKültürKültür Ve Turizm BakanlığıSultan 2. OsmanTopkapı Sarayı
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