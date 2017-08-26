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Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevlendirmeler

- Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Odabaş: - "Asla bir sürgün söz konusu olmayıp ihtiyaca binaen yapılmış olan görevlendirmeler geçici olup ilgililere ne kadar süre ile bu görevlendirmelerin yapıldığı hususu belirtilmiştir"

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevlendirmeler

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş, hastanelerindeki görevlendirmelerin ihtiyaca binaen yapıldığını bildirdi.

Prof. Dr. Odabaş, bir gazetede, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bayram öncesi 26'sı askeri hekim 60 personelin başka hastanelerde görevlendirildiği yönünde, "GATA'da askeri sürgün" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Odabaş, SBÜ kadrosunda olup Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan haberde bahsi geçen öğretim üyesi askeri hekimlerin, öğretim üyesi ihtiyacına binaen kendi özel durumları göz önüne alınarak ve talepleri doğrultusunda, yine aynı üniversite ile afiliye İstanbul içerisindeki diğer eğitim ve araştırma hastanelerinde görevlendirildiklerini belirtti.

Öğretim üyesi ihtiyacı olduğu, bu konuda talepte bulunan eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim öğretim hizmetlerinin güçlendirilmesi için bu görevlendirmelerin yapıldığını kaydeden Odabaş, şunları kaydetti:

"Haberde bahsi geçen 26'sı hekim 60 personelin görevlendirilmesi söz konusu değildir. Bu kapsamda 3'ü kendi talepleri doğrultusunda 20 öğretim üyesi yukarıda bahsedilen hastane yönetimlerinin o branşlardaki öğretim üyesi talepleri çerçevesinde Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'ndeki hizmeti aksatmayacak şekilde İstanbul içerisindeki eğitim araştırma hastanelerinde görevlendirilmişlerdir. Yine benzer şekilde hastanemizin Sağlık Bakanlığı'na devri sonrası ihtiyaç olan branşlarda öğretim üyesi talepleri SBÜ aracılığı ile afiliye diğer eğitim ve araştırma hastanelerinden karşılanmaktadır. Eğitim araştırma hastaneleri bünyesinde eğitim öğretim sürecinin sekteye uğramaması için SBÜ ile afiliye tüm eğitim araştırma hastanelerine ihtiyaç doğrultusunda çeşitli branşlarda hoca statüsünde eğitim öğretim üyesi hekimler görevlendirilmektedir. Haberde belirtildiği gibi asla bir sürgün söz konusu olmayıp ihtiyaca binaen yapılmış olan bu görevlendirmeler geçici olup, ilgililere ne kadar süre ile bu görevlendirmelerin yapıldığı hususu belirtilmiştir."

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