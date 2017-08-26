"Sultan Alparslan, sözün gücünü kullandı"

MUŞ (AA) - Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Savaşa giden yolda bazı detaylar gizlidir galibiyeti getiren. Sultan Alparslan hem askerlerine kendi psikolojisini iyi aktaran lider hem de savaş taktiklerini çok iyi uygulayabilen iyi bir asker olarak tarihe geçti. Alparslan'ın ordusuna hitabı çok önemli. Kendi gücünden, askeri kabiliyetinden önce sözün gücünü kullandı." dedi.

Malazgirt Zaferi'nin 946. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için Muş'a gelen Turan, AA muhabirine, Selçuklu Türklerinin asırlar önce bu topraklarda Bizans İmparatoru Romen Diyojen'e karşı çok büyük zafer kazandığını söyledi.

Turan, tarihte Malazgirt gibi birçok zaferin bulunduğunu ancak sonuçlarıyla devletleri, milletleri yakından ilgilendiren, hatta bugünü bile içine alan bir savaşın daha yaşanmadığını vurguladı.

Malazgirt'in, Selçuklu, Osmanlı, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti devletlerini, sonuçlarıyla kuşatan bir savaş olduğunu anlatan Turan, 946 yıl önce Romen Diyojen'in, Bizans'ın bitmek tükenmek bilmeyen altınlarıyla Selçuklu Devleti'ne karşı büyük bir ordu kurduğunu ifade etti.

Sultan Alparslan'ın da en seçkin askerlerden bir güç oluşturup Süphan Dağı yanındaki Ahlat şehrine gelerek karargah kurduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:

"Savaşa giden yolda bazı detaylar gizlidir galibiyeti getiren. Sultan Alparslan hem askerlerine kendi psikolojisini iyi aktaran lider hem de savaş taktiklerini çok iyi uygulayabilen iyi bir asker olarak tarihe geçti. Alparslan'ın ordusuna hitabı çok önemli. Orada sözün gücünü kullanıyor. Kendi gücünden, askeri kabiliyetinden önce sözün gücünü kullandı. 'Bu saatten itibaren size emredici bir hükümdar değilim. Sıradan bir askerim ve burada savaşmaya mecbur olduğumuz olayla karşı karşıyayız. Size emretmiyorum, isteyen benimle savaşır, istemeyen gider' diyor. O günden bu yana, 946 yıl sonra beni bile bu sözleriyle etkileyen bir komutan Sultan Alparslan. Bu emri alan askerler de dağılmıyor, komutanları ne istiyorsa onu yapıyor."

- "En önemli sonuçlarından biri, Türkiye'yi bize hediye etmesi"

"Malazgirt Zaferi'nin sayısız sonuçları var ama bunlar arasında en önemlilerinden biri, güzel Türkiye'yi bize helal yapması ve hediye etmesidir." diyen Turan, "Atalarımızdan alınan ilhamla yeni bir başlangıç yapıldı burada. Sayın Cumhurbaşkanımızda bir bakıma Sultan Alparslan'ın halet-i ruhiyesini, izlerini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Sultan Alparslanların tükenmediğini, bir İngiliz düşünürün "Tarihleri liderler yapar. İnsanları onlar değiştirir." dediğini dile getiren Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sultan Alparslan'ı, Süleyman Şah, 'Ben gerekirse düşmana tek başıma giderim' diyen Yavuz Sultan Selim, at sırtında şehit düşen Kanuni, adeta yedi düvele karşı mücadele veren Abdülhamit, hüzünlü bir şekilde düşman işgal gemilerini seyreden Gazi Mustafa Kemal, 'Bir gün geri gidecekler' diyerek takip etti. Onu 15 Temmuz'da da Recep Tayyip Erdoğan, yine bir işgal teşebbüsünde, kula kul olanlara karşı milleti arkasına alarak, liderliğini göstererek takip etti. Malazgirt, ister istemez bize bunu hatırlattı."