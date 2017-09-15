Sultan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken işçi servisi midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren 41 yaşındaki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sultan Esra Soylu, son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Soylu'nun cenazesi, Karşıyaka'daki Hacı İhsan Gültekin Camisine getirildi.
İki çocuk annesi Soylu'nun cenazesi, namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sultan öğretmeni son yolculuğunda eşi Cahit Soylu, AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri, Büyük Çiğli Anadolu Lisesinde görev yaptığı mesai arkadaşları, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri yalnız bırakmadı.
- Olay
Dün Karşıyaka'da Anadolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Esra Soylu'ya, Çiğli'den Konak yönüne giden Ramazan K'nin kullandığı 35 S 71005 plakalı servis midibüsü çarpmış Soylu olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Sürücü Ramazan K. ise tutuklanmıştı.