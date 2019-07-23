Şeker, kalp ve nefes darlığı şikayetleriyle Özel ÇakmakErdem Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Ali Cihat Tezçakın, 60 yaşında yaşamınıyitirdi
1920 Sultanahmet Köftecisi’nin Selamiçeşme şubesini bağımsızolarak işleten, Moda semtinde “Cico” lakabıyla tanınan Ali Cihat Tezçakın’ın cenazesi, yarın Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığı’na defnedilecek.
Sultanahmet Köftecisi’nin acı günü!
1920 Sultanahmet Köftecisi’nin 3. Kuşak patronlarından Ali Cihat Tezçakın vefat etti
23 Temmuz 2019 Salı 17:02
Şeker, kalp ve nefes darlığı şikayetleriyle Özel ÇakmakErdem Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Ali Cihat Tezçakın, 60 yaşında yaşamınıyitirdi