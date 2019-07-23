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Sultanahmet Köftecisi’nin acı günü!

1920 Sultanahmet Köftecisi’nin 3. Kuşak patronlarından Ali Cihat Tezçakın vefat etti

Sultanahmet Köftecisi’nin acı günü!
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Şeker, kalp ve nefes darlığı şikayetleriyle Özel ÇakmakErdem Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Ali Cihat Tezçakın, 60 yaşında yaşamınıyitirdi

1920 Sultanahmet Köftecisi’nin Selamiçeşme şubesini bağımsızolarak işleten, Moda semtinde “Cico” lakabıyla tanınan Ali Cihat Tezçakın’ın cenazesi, yarın Büyük Çamlıca Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığı’na defnedilecek.
 

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Ali Cihat TezçakınVefatSultanahmet Köftecisi
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