Sultanbeyli Bilim ve Teknoloji Merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli Belediyesinin İstanbul Kalkınma Ajansıyla hayata geçirdiği Bilim ve Teknoloji Merkezi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle gençlerin hizmetine sunuldu.

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve öncülüğünde milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek için hep birlikte gayret gösterdiklerini anlattı.

Kacır, "Milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'yi, araştıran, geliştiren ve üreten nesillerle teknolojinin öncüsü bir ülke yapma adına, kritik, bağımsızlığımız için olmazsa olmaz teknolojileri, milli ve yerli olarak geliştirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Savunma sanayinde bunun en önemli sonuçlarını almaya başladık. Yüzde 20'lik yerlilik oranında savunma sanayimizi yüzde 65'in üzerine çıkardık. İnşallah bu başarıyı bütün sanayi sektörlerine yaygınlaştıracak, ülkemizi yeni bir kalkınma hamlesiyle buluşturacağız." diye konuştu.

Bu başarıda en önemli değerin insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Kacır, "İşte bugün açılışını çok kıymetli katılımcılarımızla yaptığımız bu merkez, bu insan kaynağının yetiştirilmesi adına çok önemli adım olacak." dedi.

Kacır, şöyle devam etti:

"7'den 70'e bir toplumsal seferberlikle hayata geçirebileceğimiz milli teknoloji hamlesinde öğrencilerimizi, gençlerimizi ve çocuklarımızı çok erken yaşlarda, hayal kuran, araştıran, geliştiren ve üreten bireyler haline getirmeliyiz. İşte bu hedef doğrultusunda ülkenin dört bir yanından teknoloji atölyeleri kuruyor, yetenekli gençlerimizi tespit ediyor ve onları bu alanda destekliyoruz. Sultanbeyli İstanbul'da bu işe öncelik eden ilçelerden birisi. İşte bu Bilim ve Teknoloji Merkeziyle yine yapılmakta olan Dene-Yap Teknoloji Atölyesiyle inşallah gençlerimiz bu alanda üretim ve geliştirme dönemine adım atacaklar."

- Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de ilçeye Kalkınma Ajansının desteğiyle kazandırdıkları Bilim ve Teknoloji Merkeziyle Battal Gazi Gençlik Merkezinin de hayırlara vesile olmasını diledi.

Teknoloji konusunda sadece tüketici boyutunda kalındıkça bağımsızlıktan söz edilemeyeceğini vurgulayan Keskin, "Dünyaya baktığımızda teknolojide mesafe almayan ülkeler özgürlüğünü garanti altına almamış demektir. Devletimizle birlikte teknolojinin tüm alanlarına yatırım yaparak, tüketici toplumundan üretici toplumuna geçmek artık elzem bir hal almıştır. Bilimde, kültürde ve sanatta ileri bir düzeye gelmenin tek yolu çok çalışmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın hayal kurmayla başladığını ifade eden Keskin, şöyle konuştu:

"Ecdadımız asırlar boyunca bir medeniyet oluştururken hem daha fazlasını hem de daha ilerisini hayal etmiştir. Biz gençlerimize hep hayallerinin peşinden gitmesini söylüyoruz. Sizler için Bilim ve Teknoloji Merkezlerimizin sayısını artıracak ve teşvikte bulunmayı da kendimize görev biliyoruz. İnovasyon merkezimiz de tamamlanmak üzere. Bilim üreten, araştıran ve geliştirme odaklı olmayı amaçlayan bu merkezler, siz gençler tarafından ilgi görmezse sadece tabelayla yetinmek zorunda kalırız. Burası sizin okul zamanı dışında üreteceğiniz hatta yeri geldiğinde en az okul zamanı kadar vakit geçirebileceğiniz bilim ve sanatın buluştuğu kadim yuvadır. 10 yılda 35 yeni okulumuzu hizmete aldık. Diğer taraftan yeni okullarımızı da ilçemize kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Yeni kütüphaneler ve okuma evleri de yaparak ilçemizi donatıyoruz. Gençlerimiz teknolojinin her imkanından bilinçli şekilde faydalansın istiyoruz. Çağın gerisinde kalmasınlar arzusundayız. Çünkü biz gençlerimize imkan verildiğinde büyük başarılar elde edeceklerine inanıyoruz."

Bilim merkezinden 18 ayda yaklaşık 8 bin 500 gencin faydalanacağını ifade eden Keskin, gençleri bilim merkezine davet etti.

Konuşmaların ardından Yıldırım, Kacır ve Keskin merkezin açılışını yaptı.

- Bilim ve Teknoloji Merkezi

Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocuklar ve gençlerin teknolojiyi anlamalarına, yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı biçimde adapte olabilmelerine imkan sağlayacak, onları bilim ve teknolojiye yönlendirecek. Merkez aynı zamanda gençlerin teknolojik üretim yapmasının da önünü açacak.

Proje kapsamında 45 bilim ünitesi ve 1 maker atölyesi kurulacak. Aynı zamanda projenin uygulama okulu olan Sultanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde STEM ve maker tabanlı robotik kodlama laboratuvarı ile mobil yazılım ve aplikasyon geliştirme laboratuvarı oluşturuldu.

Bu kapsamda 18 ay boyunca 8 bin 500 gence yaş grubuna göre fen, bilim ve teknoloji alanlarında kısa, orta, uzun dönemli eğitimler verilecek.