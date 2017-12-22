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Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan E.Y yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolda yürüyen E.Y aralarında husumet bulunan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda bacaklarından...

Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de silahlı saldırıya uğrayan E.Y yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde yolda yürüyen E.Y aralarında husumet bulunan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda bacaklarından yaralanan E.Y olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis silahlı saldırı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıSultanbeyliSultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü
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