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Sultanbeyli'de uyuşturucu denetimi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de polis ekiplerinin, uyuşturucu madde kullananlara yönelik uygulamaları sürüyor.Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine TEM otoyolu çevresinde uyuşturucu madde kullananlara karşı...

Sultanbeyli'de uyuşturucu denetimi

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de polis ekiplerinin, uyuşturucu madde kullananlara yönelik uygulamaları sürüyor.

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin şikayeti üzerine TEM otoyolu çevresinde uyuşturucu madde kullananlara karşı bir süre önce başlattığı denetimlerine devam ediyor.

Polis ekiplerinin denetiminde, uyuşturucu madde kullandıktan sonra otoyol kenarında yattığı görülen bazı gençler hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, uyuşturucu kullanan gençlerin girişinin engellenmesi için karayolları ve belediye ekipleri tarafından bölgedeki otoyol ile yeşil alanların çevresine tel örgü çekildi.

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BonzaiPolisSultanbeyli
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