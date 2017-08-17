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Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu

- Polis tarafından şafak vaktinde 22 adrese yönelik yapılan helikopter destekli operasyonda 16 kişi yakalandı

Sultanbeyli'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de uyuşturucu ile mücadele kapsamında şafak vaktinde gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel hareket polislerinin de katılımıyla önceden belirlenen 22 adrese baskın düzenledi.

Şafak vaktinde başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında söz konusu binalarda arama yapıldı.

Helikopter destekli, narkotik eğitimli köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile tüfek ve bunlara ait mermilerin yanı sıra bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda bazı suçlardan aranan kişilerin de aralarında olduğu 16 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler daha sonra emniyete götürüldü.

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