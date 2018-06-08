Sultandağı kirazını “dolu“ vurdu

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Türkiye'nin kiraz üretiminin yüzde 10'unun gerçekleştirildiği Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde bu yıl düzensiz yağış ve dolu nedeniyle rekoltenin yüzde 30-40 düşeceği öngörülüyor.

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meyveciliğin önemli geçim kaynağı olduğu ilçede özellikle ihracata yönelik kiraz üretiminin ön plana çıktığını söyledi.

Üreticilerin önemli gelir kaynaklarından kiraz üretiminde mevsimsel koşullardan dolayı zaman zaman sıkıntı yaşanabildiğini belirten Dinç, "2016 yılında ilçemizin kiraz rekoltesi 30 bin tona ulaştı. 2017 yılında ise 17 bin ton rekolte elde edildi. Bu yılki tahminlerimiz ise kiraz rekoltesinin 10 bin ton civarında olacağı yönünde." diye konuştu.

Düşük rekoltenin kiraz fiyatlarına olumsuz yansıyacağına dikkati çeken Dinç, "Üretici bu işten bir şey kazanmayacak ama tüketici yüksek fiyatlarda kiraz yer çünkü piyasada kiraz rekoltesi düşük. İhracatçıların eline geçtiği zaman kiraz fiyatları çok yükseliyor, üç katına, beş katına çıkabiliyor. İşçi yevmiyesi 75 lira. Çiftçi bu yıl yine umduğunu bulamayacak." ifadelerini kullandı.

- "Çin'e de ihracatımız başlayacak"



Dinç, rekolteyi olumsuz etkileyen faktörlere de değinerek, şöyle devam etti:

"Rekolte niye düştü? Tozlaşma dediğimiz döllenme mevsiminde yağışların olmamasından dolayı ağaçlar meyve tutmadı. Şu anda erken eren akçıllı, karabalı ve gılli kirazında alımlar başladı. Alımlar 3 lira ile açıldı, şu anda 1,5 liraya satılıyor. Gıllinin fiyatı ise 2 lira ila 2,5 liradan başladı. Napolyon cinsi kirazımızda 15 gün sonra alımlar başlayacak. Kirazımız genellikle Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Şu anda Çin de devreye girdi. Bu yıl da anlaşmalar yapıldı. Çin'e de ihracatımız başlayacak."

- "Genellikle ihracatlık kiraz yetiştiriyoruz"

Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Şemsettin Kol da kirazda bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ifade etti.

Yağmurun dengesiz yağması ve dolu nedeniyle rekoltenin yüzde 30-40'lar civarında düştüğünü aktaran Kol, "Bu yıl kirazı vatandaşımız pahalı yiyecek. Çünkü kirazımız çok sınırlı. Bölge bölge etkili olan dolu nedeniyle bazı bölgelerimizde kirazımız az." dedi.

Bu yıl yurt dışından kiraz talebinin yüksek olduğuna işaret eden Kol, şunları kaydetti:

"Bölgemizde genellikle ihracatlık kiraz yetiştiriyoruz. Yaklaşık yüzde 90'ını yurt dışına, Fransa, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi ülkelere gönderiyoruz fakat bu yıl ürünümüz yüzde 40'ların altında ayrıca kalite yönünden de kaybımız var. Yakında Napolyon cinsi kirazın hasadı başlayacak. Bölgemize gelen ihracatçı firmalara, 'biraz bizlere destek verin, elimizdeki ürünü güzel şekilde değerlendirelim' diyorum."

Kiraz üreticisi Deniz Kekiç ise iyi bir üretim sezonu geçirmeyi umut ettiklerine değinerek, "Rekolte düşük ama yine de umudumuz var. Kiraz para eder diye düşünüyorum. Daha önce sürümden kazanıyorduk. Mazot ve gübre gibi girdiler pahalı. Onların pahalı olmasıyla yüzümüz gülmüyordu. Tüketici kusura bakmasın, bu yıl pahalı kiraz yiyecek. Görünen o." değerlendirmesinde bulundu.



