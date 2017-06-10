Sultangazi Rizeliler İftarı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hayati Yazıcı, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin, "Bir kısım İslam ülkelerinin Katar'a karşı oluşturdukları cephenin yanı sıra bir de adaletten, haktan yana olan, insanlığın kazanımı olan değerler üzerinden söylem geliştiren Türkiye'nin duruşu var. Türkiye'nin liderinin şahsında tebarüz eden bu duruş, insanlık bakımından da son derece kıymetlidir. Türkiye tavrını insanlık değerleriyle bezenmiş şekilde ortaya koymaya devam edecektir." dedi.

Yazıcı, Sultangazi Belediyesi ve Rizeliler Derneği'nin Sultangazi ramazan otağında düzenlediği "Rizeliler İftarı"nda, Türkiye'nin toplumsal yapısının temelindeki en temel harcın yardımlaşma ve dayanışma olduğunu, bu özelliğin ramazan ayında en üst seviyeye çıktığını söyledi.

Dünyadaki 7 milyar insanın 1 milyar 200 milyonunun yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirten Yazıcı, israf sorununa dikkati çekti.

Yeryüzünde 1 milyardan fazla insanın temiz su kaynağına erişimden yoksun olduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:

"Dünyada 2,5 milyar insan sağlık hizmetine erişimin uzağında. Kaliteli demiyorum, sağlık hizmeti alamıyor. Hemşehrimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye 2003'ten bu yana neler kazandı. Bunun da muhasebesini yapalım. Dünya ve çevremizdeki duruma bakarak israf konusunda son derece titiz olalım. Bu masalarda dağıtılanları bulamayan milyonlarca insan var dünyada. Gelişmiş ülkelerde bir yılda çöpe atılan buğday 150 milyon ton. Afrika ülkelerinde açlık durumuyla karşı karşıya olan insanların bir yılda ihtiyaç duyduğu toplam buğday 25 milyon ton. Gelişmiş ülkelerin çöpe attığı buğdayla 6 yıl yıl Afrika'daki insanları beslemek mümkün. Böylesine acımasız bir sistemle karşı karşıyayız."

Yazıcı, Türkiye'nin israf konusunda aşama katettiğini dile getirdi. Türkiye'de yılda 1 milyon 800 bin ekmeğin çöpe gittiğini ve hükümetin israf konusunda 2012 yılında bir kampanya başlattığını vurgulayan Yazıcı, şöyle devam etti:

"Tüketebildiğin kadar ekmek al sloganıyla çöpe giden ekmek sayısında önemli miktarda azalma oldu. Türkiye yapmış olduğu çalışmalarla dünya ölçeğinde fakr-u zaruret içerisinde olan, dezavantajlı grupların hamisi durumuna gelmiş ve uluslararası ölçüm yapan kuruluşların sosyal yardım yapan ülkelerle ilgili yaptığı sıralamada başlarda yer almıştır. Bir taraftan bunları yaparken diğer taraftan da Türkiye'nin büyümesini, yeni projelerle kalkınmasını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Popülizme kaçmadan, gerçekçi projeler üretiyoruz."

Türkiye'nin bölgede ve dünyadaki savaş, terör gibi sorunlara karşı mücadele verdiğini belirten Yazıcı, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize değinerek, "Bir kısım İslam ülkelerinin Katar'a karşı oluşturdukları cephenin yanı sıra bir de adaletten, haktan yana olan, insanlığın kazanımı olan değerler üzerinden söylem geliştiren Türkiye'nin duruşu var. Türkiye'nin liderinin şahsında tebarüz eden bu duruş insanlık bakımından da son derece kıymetlidir. Türkiye tavrını insanlık değerleriyle bezenmiş şekilde ortaya koymaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İftar programına AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Rizeliler Derneği Başkanı Hasan Başça ve Rizeliler katıldı.

