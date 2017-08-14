Sultangazi'de 210 bin metrekare alana kurban pazarı kuruldu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, 210 bin metrekarelik alana bünyesinde otopark, uyku çadırları, 3 mescit ve 5 kafeteryanın da yer aldığı kurban pazarı kuruldu.

Avrupa yakasının "en büyük" kurban pazarı olduğu belirtilen Esentepe Mahallesi'ndeki kurban pazarında bulunan 600 çadırdan 512'si kurban satışı, 65'i kesim çadırı, 23'ü de hizmet çadırı olarak belirlendi.

Kurban pazarında, satış çadırlarından kesim alanına, temizlikten personele, makine ve ekipmanlardan sosyal donatılara kadar birçok alanın hazırlıkları tamamlandı.

Otomatik kesim konteynerlerinin konulacağı alanda, kesim yerleri kapalı alanlarda, kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda oluşturulacak. Alanda gerekli ışıklandırma, ses ve havalandırma tertibatları kuruldu.

Merkezde 4 bin araçlık otopark, uyku çadırları, 3 mescit ve 5 kafeterya yer alacak. Alanda ayrıca duş ve tuvalet de bulunacak.

- "45 noktadan güvenlik kamerasıyla alanı izliyoruz"

Kurban alanının tanıtım toplantısında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, belediye olarak Kurban Bayramı'na en güzel şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Kurban satış ve kesim alanını hazır hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Altunay, "Alana geliş gidişi kolaylaştıracak her türlü tedbiri aldık. Alan içinde karantina bölümünden mescidine, duşuna, satış ve kesim noktalarına kadar her şey var. 20 bin büyükbaş hayvanın satıldığı bir mekan. 100 bin kişinin geldiği, uğradığı bir mekan olacak." diye konuştu.

Altunay, alanın ciddi bir ekonomik pazar oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Vatandaş, sattığı malın parasını gizleme sıkıntısı yaşıyordu. Bunu çözmek için alana bir banka şubesi getiriyoruz. Vatandaş parasını buraya yatırıyor, gittiği yerde parasını çekiyor. Bizden istenen her talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Alanda ücretsiz internetten vatandaşımız faydalanıyor. Kurduğumuz şarj makineleriyle vatandaşlar telefonlarını şarj edebiliyor. 15-20 günlük süreç içinde, altyapısıyla teknik donanımıyla veterinerlerimizle, temizlik ekibimizle ve güvenlik ekibimizle 24 saat esaslı hizmet veriyoruz. 45 ayrı noktadan güvenlik kamerasıyla alanı izliyoruz."

Arife ve bayramın birinci günü olaşabilecek yoğunluk nedeniyle Sultangazi Kaymakamlığı ile ortak çalışma yapacaklarını dile getiren Altunay, emniyet ve zabıta ekiplerinin işbirliği içerisinde çalışacağını kaydetti.

Sultangazi'de kurban kesimine uygun hijyenik yerleri önceden tespit ettiklerini, bu alanların bilgisini vatandaşlarla paylaşacaklarını aktaran Altunay, bu alanların dışında kesime izin vermeyeceklerini, bu alanların dışında kesim yapanlara ceza uygulayacaklarını vurguladı.

Kurban satış ve kesim alanın temiz tutulması için gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Altunay, "Alanın girişinde kamyonlar içeri girerken ilaçlanmış ve dezenfekte edilmiş sudan geçiyor. Güvenlik tedbirleri ona göre alındı. Anadolu'dan gelen hayvanlardan şaptan ari belgesi tekrar isteniyor. Bu belgeyi ibraz edemeyen buraya hayvan sokamıyor. Veterinerlerimizin yanı sıra müftülüğümüzün görevlendirdiği imamlar da burada çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Altunay, kurban çadırlarını internet üzerinden sattıklarını ve hayvan satıcılarının belediye ile muhatap olmadan çadırını alabildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Altunay, kurbanlıkların 17 Ağustos'ta çadırlara alınacağını sözlerine ekledi.

- "Bu yıl umutluyuz"

Sinop'tan gelen kurbanlık satıcısı Ali İçen, hazırlıklarını tamamladıklarını, hayvanların yemliklerini yerleştirdiklerini ve çadırın içine kalas koyduklarını söyledi.

Hayvanlarını 3 gün sonra getireceğini kaydeden İçen, "Belgeler tamam. 24 hayvan getireceğiz. Bu yıl umutluyuz. Dişi hayvan yasağı uygulanırsa bu yıl satışlar daha da iyi olur. Geçen yıla göre yüzde 10-20 zam var." dedi.

- "Kurbanlık sıkıntısı olacağını düşünmüyorum"

İstanbul Kasaplar Federasyonu Üyesi de olan kurbanlık satıcısı Veysel Günal da hayvan yetiştiricileri olarak Kurban Bayramı'na hazır olduklarını belirtti.

Sultangazi'de tam teşekküllü bir satış ve kesim alanı oluşturulduğunu vurgulayan Günal, "Nasip olursa ayın 17'sinde sevk çıkışlarını alıp 18'inde buradayız. Kurbanlık seçimine dikkat etmek lazım. Büyükbaşta kapak atan hayvanı kesmek lazım. Hayvanın boyu önemli değil. Yaşını doldurduktan sonra boyu küçük de olsa kurbanlık olur. Küçükbaş da ise kuzunun annesinin boyunda olması lazım. Geçen yıla göre küçükbaşta yüzde 20 fiyat farkı var. Büyükbaşta ise yüzde 5 fiyat farkı olur. Yeteri kadar hayvanımız var. Kurbanlık sıkıntısı olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.



























