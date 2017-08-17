Sultangazi'de deprem eğitim parkı hizmete açıldı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi Belediyesi, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile deprem anında yapılması gerekenlerin simülasyon aracılığıyla anlatıldığı ve çocukların afetlere karşı bilinçlendirildiği "Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı"nı hizmete açtı.

50. Mahallesi D Caddesi üzerinde 2 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen parka, deprem eğitim binası ve açık hava amfi yapıldı. Fitness aletlerinin, çocuk oyun gruplarının da yerleştirildiği parkta, yürüyüş, oturma ve yeşil alanlar oluşturuldu.

Parkın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Altunay, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve "son yüzyılın en büyük depremlerinden biri" olarak tanımlanan Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçtiğini hatırlatarak, çocukları bilinçlendirmek için deprem eğitim parkını yaptıklarını söyledi.

Marmara Depremi'nde ölenlere rahmet dileyen Altunay, "Bunların yaşanmaması için gerekli tedbirleri de almak zorundayız. Vatandaşımızın deprem anında ve sonrasında yapması gerekenleri çok iyi bilmesi gerekiyor. Bu bakımdan bu park önemli hizmet verecek. Burada, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden gelen arkadaşlarımız simülatör eşliğinde eğitim verecek. Bizim belirlediğimiz kişilere de eğittikleri için bu gönüllü eğitmenlerimiz de burada kesintisiz eğitim verecek. Deprem zamanında bu park aynı zamanda toplanma alanı olarak da hizmet verecek." diye konuştu.

Altunay, Sultangazi'nin diğer mahallelerine bu deprem eğitim parklarını kuracaklarını ve ilçede kurdukları kapalı pazar alanlarını da depremde toplanma alanı olarak kullanılabilecek şekilde inşa ettiklerini söyledi.

İlçede ayrı çok fonksiyonlu binalar inşa ettiklerini kaydeden Altunay, "Bunlara mahalle hizmet tesisleri diyoruz. Bunların sayılarını her geçen gün çoğaltıyoruz. Şu anda 3 tanesi bitti, 2'si devam ediyor, 4 tanesinin de ihale süreci devam ediyor. Bu merkezlerde toplanma yerleri, sağlık üniteleri, otopark, mescit ve tuvalet bulunacak." ifadelerini kullandı.

- "Riskli 5 bin konutu yeniledik"

Sultangazi'de kentsel dönüşümün de çok hızlı ilerlediğini vurgulayan Altunay, "6306 sayılı yasa çıktıktan sonra 2013 yılından bu yana depreme dayanıklı olan riskli 5 bin konutu yeniledik. Yerlerine belki 10-15 bin konut yapıldı. Yasanın verdiği kredi desteği ve kira yardımı da vatandaşları teşvik veriyor. Biz de belediye olarak destek ve bilinçlendirme yapıp, vatandaşın önünü açarak daha hızlı yenilemeye fırsat veriyoruz." dedi.

- "Çocukları eğitirsek gelecek nesiller afetler hazır olur"

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Birimi Eğitim Programları Koordinatörü Seyhun Püskülcü, deprem konusunda Türkiye'de 17 Ağustos 1999'un bir milat olduğunu söyledi. Deprem ve afetlere karşı çalışmalarının bu tarihten sonra hızlandığına dikkati çeken Püskülcü, "Şu an tam hazır olmasak da, bütün kurumlar çalışmalarını hızlı sürdürüyor." diye konuştu.

Kurdukları simülasyon sistemi ile Sultangazi'de çocuklara depremde nasıl davranmaları gerektiğini öğrettiklerini söyleyen Püskülcü, "Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Deprem öncesinde eşyaların iyi monte edilmesi gerektiğini, deprem anında koşulmayacağını, deprem anında 'çök ve kapan hareketi' pozisyonuna geçip depremin geçmesini beklemelerini öğretiyoruz. Bilinçli çocuklar bu eğitimden aldıklarını ailelerine de anlatıyorlar. Çocukları eğitirsek gelecek nesiller afetlere hazır olur." ifadelerini kullandı.

Deprem eğitim merkezinde eğitim alan ilkokul 6. sınıf öğrencisi Hilal Aras ise depremde ve deprem sonrasında yapmaları gerekenlerin burada kendilerine uygulamalı olarak anlatıldığını söyledi. Aras, "Deprem anında sağlam bir eşyanın altına girerek başımızı ve vücudumuzu korumalıyız. Ağır eşyaları önceden iyi monte etmeliyiz. Monte edilmemiş bir eşya yaralanmaya hatta ölüme neden olabilir. Depremin bitmesiyle dışarı çıkarak güvenli bir bölgeye geçmeliyiz." şeklinde konuştu.

Deprem eğitim parkının açılışına Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, eğitim alan çocuklar ve çocukların velileri katıldı.