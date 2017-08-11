Sultangazi'de imam lojmanına silahlı saldırı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, Cebeci Camisi imamı M.G.'nin (40) ikamet ettiği lojmana silahlı saldırıda bulunulmasına ilişkin 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Cebeci Mahallesi'nde bulunan ve Cebeci Camisi imamı M.G.'nin ikamet ettiği lojmana önceki gece 04.25 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olaya ilişkin yapılan çalışma sonrası, saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheliler S.Ş, H.S, M.K. ve H.T.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin olay gecesi alkollü olduğu, imam lojmanından bir süre önce park halindeki bir tankere de ateş ettikleri belirlendi.

Olayın bir terör boyutunun bulunmadığı, şüphelilerin, "mala zarar verme", "hakaret ve tehdit", "taksirle yaralama", "kasten yaralama", "rüşvet" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından çok sayıda kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.Ş., H.S. ve M.K. ise serbest bırakıldı.

Saldırı anı, buradaki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, iki aracın evin önünden geçmesi ve silahla ateş açılmasının ardından köpeklerin aracın peşinden koşması görülüyor.







