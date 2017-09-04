Sultangazi'de metruk binalarda uyuşturucu denetimi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de metruk bina ve parklarda, uyuşturucu denetimi yapıldı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki metruk bina ve parklara baskın düzenledi.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği denetimlerde, şüpheli kişilerin üstü arandı, kimlik kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı denetimde, bazı metruk binalarda detaylı arama gerçekleştirildi.
Parklarda bulunan çocuklar ve aileleri, denetimleri ilgiyle izledi.