Sultangazi'de PTT şubesi soygunu

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de, PTT şubesinde görevlileri silahla tehdit edip paraları alarak kaçan kaçan maskeli şahıslardan biri polis ekiplerince yakalandı, çalınan para ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesindeki PTT şubesine gelen maskeli kişiler, çalışanları silahla tehdit edip kasadaki parayı alarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu, şüphelilerden biri yakalandı.
Bu kişinin üzerinde, PTT şubesinden alınan para ve olayda kullanılan silah ele geçirildi.
Polislerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, kaçan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.