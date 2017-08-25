Sultanhanı ile Kemalpaşa ilçe oldu

ANKARA (AA) - Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Aksaray'ın Sultanhanı ile Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldeleri ilçe yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 694 sayılı KHK'da yer alan düzenlemeyle, Aksaray'ın Sultanhanı beldesi, Yeşiltömek köyünü de kapsayacak şekilde ilçe oldu.

Ayrıca Akdere, Çamurlu, Dereiçi, Gümüşdere, Karaosmaniye, Kayaköy, Kazimiye, Köprücü, Liman, Osmaniye, Sarp ve Üçkardeş köylerini kapsayacak şekilde Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesi de ilçe yapıldı.

KHK'da, kurulan ilçelerin personel ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara ait yeni kadrolar tahsis edilirken, bu kadrolara yapılacak atama işlemlerinin, merkezi yönetim bütçe kanunlarındaki sınırlamalara bir yıl süreyle tabi olmayacağı düzenlendi.