Sulukule Sanat Akademisi sanatçı Bingöl'ü ağırladı

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'ni ziyaret eden Sanatçı Yavuz Bingöl, Fatih Belediyesi Sulukule Çocuk Orkestrası'nın mini konserini dinledi.

Sanatçı Yavuz Bingöl, Fatih Belediyesi Sulukule Sanat Akademisi'ni ziyaret etti. Akademiyi Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç ile birlikte gezen Bingöl, sınıflara girerek öğrencilerle sohbet etti.

Fatih Belediyesi Sulukule Çocuk Orkestrası da Bingöl ve davetlilere bir müzik dinletisi sundu. Mini konseri dinleyen Bingöl, sahneye davet edilmesi üzerine orkestra ile birlikte Aşık Veysel'in, "Uzun İnce Bir Yoldayım" mısrasıyla başlayan eserini seslendirdi.

Konser çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yavuz Bingöl, müzik dinletisinden çok etkilendiğini ifade ederek, insanı insan yapan şeyin sanat olduğunu söyledi. Sanatın büyüleyici ve illüzyon halinin bütün toplumlara yansıması gerektiğine dikkati çeken Bingöl, gelişmiş ülkelerde kültür ve sanatın çok önde olduğunu anlattı. Her çocuğun enstrüman çalmasının önemine değinen Bingöl, şöyle konuştu:

"Uzun İnce Yoldayım türküsünü orkestradaki çocuklarla beraber söyledik. 7 yaşındayken, ilk öğrendiğim türkü olması açısından benim için çok anlamlıydı. Genç ve güzel çocuklarımızdan oluşan orkestra ile birlikte olmaktan dolayı çok mutlu oldum. Fatih Belediyesi'nin Sulukule Sanat Akademisi iş birliğinde hazırlanan, 'Her Okula Bir Orkestra' projesi için Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etmek istiyorum. Bugün burayı ziyaret ettim. Diğer sanatçı arkadaşların da burayı ziyaret etmelerini öneririm. Sınıflarda her yaşta çocuk elinde bir enstrümanı var. Bir masal şehri gibi. Savaşın ve acının olmadığı bir hayal dünyasında gibi bir süre geçiyorsunuz. Sanatçı arkadaşlarımızı da burayı gezmeye, çocuklarla zaman geçirmeye davet ediyorum. Bu işin Türkiye geneline yaygınlaşması için de herkes bence bu işe el atmalı ve destek vermeli diye düşünüyorum. Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanımız'dan bütün herkesten bu işin Türkiye'de yaygınlaşması için destek bekliyoruz. Sayın Başkan çok önemli bir şey yapıyor. Emeği geçen herkesi canı gönülden kutluyorum. İnşallah bu projenin sonu daha da büyür."

Fatih Belediye Başkanı Demir de müzik dinletisini çok beğendiğini dile getirerek, bu orkestranın bir başarı öyküsü olduğunu vurguladı.

Demir, "Bu, bizim milletimizin başarı öyküsü. Dikkat edin hemen hemen toplumun bütün kesimlerinden insanlar var. Ortak paydamız sanat, burada buluşuyoruz. Bingöl gibi bir üstadın akademiyi ziyaret etmesi, hem akademi hem de 'Her Okula bir Orkestra' projesi tanıtımı açısından son derece önemli. Projenin yaygınlaşmasını hedefliyoruz, hemen hemen her toplumda, her evde, bu tür çalışmalar olmasını istiyoruz. Hedefimiz, her evden bir enstrüman sesi gelsin diyoruz." dedi.