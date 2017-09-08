Sülünler doğa ile buluştu

SAMSUN (AA) - Orman ve Su İşleri Samsun 11'inci Bölge Müdürlüğünce yetiştirilen sülünler, doğaya bırakıldı.

Gelemen Sülün Üretme İstasyonu'nda üretilen 15 bin sülünden bini Terme Gölardı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda doğaya bırakıldı. Doğaya kısa sürede alışması beklenen sülünlerin yuva kurarak çoğalması hedefleniyor.

Sülün salım törenine katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Sülün, bölgemizin karakteristik kuşlarından birisidir. Maalesef nesli tükenmekte olan türler arasındadır. Amacımız bu kuşları çoğaltarak neslini devam ettirmek. Bu konuda avcıların da duyarlı olmasını istiyoruz. Avcı arkadaşlardan ricamız lütfen sülünlere yaşama şansı versinler, merhametli olsunlar." dedi.

Kaymak, gelecek yıldan itibaren sülünlerin doğaya daha çabuk alışması için doğal ortamlarında üretileceğini ifade etti.

Orman ve Su İşleri 11'inci Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer ise son yıllarda doğal afetler, sanayinin gelişmesi ve çarpık kentleşmeden dolayı tabiat varlıklarında tahripler meydana geldiğine işaret etti.

Bu tahripten dolayı yaban hayatındaki türlerde azalmalar görüldüğüne dikkati çeken yapan Kılınçer, şunları kaydetti.

"Türkiye'nin doğal türleri ile ilgili üretim istasyonları kurulmuştur. Bu istasyonlarda üretilen kuşlarımız zaman zaman tabiata salınmaktadır. Bugün de burada bin adet sülünü yaban hayatı sahasına saldık. Samsun genelinde her yıl 5 bin adet sülünü doğaya bırakıyoruz. Ürettiğimiz sülün sayısı bu yıl 15 bin adettir."



