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Sümela Manastırı beyaza büründü

-Kar yağışının etkili olduğu manastır ve çevresindeki vadide seyirlik manzaralar oluştu

Sümela Manastırı beyaza büründü

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'in önemli turizm mekanlarının başında gelen Sümela Manastırı ve ören yeri, yoğun kar yağışının ardından beyaza büründü.

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Altındere Vadisi'nde yer alan Sümela Manastırı ve çevresinde, hafta sonu kar yağışı etkili oldu.

Sunduğu alternatif turizm seçenekleriyle her mevsim yerli ve yabancı turistleri bölgeye çeken Sümela Manastırı ve ören yerindeki kar yağışının ardından ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri, adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bir süredir restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı olan manastıra giriş yapamayan ziyaretçiler, uzaktan da olsa bol bol fotoğraf çekerek manzara ve karın tadını çıkardı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine, bölgede birkaç gündür süren kar yağışı ve soğuk havanın ilçenin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdiğini söyledi.

Doğu Karadeniz ve ülke turizmi açısından Sümela Manastırı ve ören yerinin önemine dikkati çeken Koçhan, yörenin kış ayında da ziyaretçilere ayrı güzellikler sunduğunu vurguladı.

Koçhan, yazın olduğu gibi kışın da doğanın ve manzaranın keyfini çıkarmak isteyenleri yöreye beklediklerini dile getirerek, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için olası olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır olduğunu sözlerine ekledi.





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Anahtar Kelimeler:
Kar YağışıMaçkaSümela ManastırıTrabzon
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