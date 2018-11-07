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SunExpress'in "yardım melekleri" okul boyadı

- THY ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in "Guardian Angels" komitesi, İzmir'de okul boyadı

SunExpress'in
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İZMİR (AA) - Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in "Guardian Angels (Yardım Melekleri)" komitesi, İzmir'de okul boyadı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Mersinli Ortaokulu'ndan gelen yardım talebi üzerine harekete geçen gönüllü SunExpress çalışanlarından oluşan Guardian Angels ekibi, yenileme çalışmaları kapsamında öğretmenler ile birlikte okul boyama faaliyetine katıldı.

Gönüllülük esasına dayalı olan ve talepleri değerlendirip ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı amaçlayan Guardian Angels, tüm masrafları üstlenerek okulun sınıflarını boyadı.

Ekibin, 2015'den bu yana yardım faaliyetlerinde aktif olarak rol almaya devam ettiği, bu kapsamda yardım faaliyetlerine destek olabilecek kişi ve kurumların belirlenmesi, yardımların toplanması ve bu yardımların en etkili şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladığı kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
BoyaGuardian AngelsOkul
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