Süneyle mücadele teyakkuzu

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığının, artan süne popülasyonuna karşı başlattığı mücadele kapsamında Ankara'da ilaçlama gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 81 il müdürlüğüne süneyle mücadele konusunda gönderdiği genelgenin ardından çalışmalar yoğunlaştırıldı. Hububatın kalitesinde ve veriminde kayba yol açan süne zararlısının popülasyonunun arttığı yerlerde ilaçlama çalışmalarına ağırlık verildi.

Bu kapsamda, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde tespit edilen noktalarda ilaçlama gerçekleştirildi.

Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ilaçlamanın ardından yaptığı açıklamada, Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerinin süneye karşı sahada teyakkuzda olduğunu söyledi.

Süneyle mücadele yapılmadığında zararın yüzde 20'lere kadar ulaşabildiğini belirten Korkmaz, "Hem kalitede hem verimde çok ciddi kayıp meydana geliyor. Dolayısıyla çiftçimiz tarladan elde ettiği ürünü yemlik fiyatına dahi satamıyor. Bu zararlıyla mücadele son derece önemli." dedi.

Mücadeleyle sünenin yarattığı zararın yüzde 1'in altına indirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Süneyle mücadele, sahadaki eğitim çalışmaları, çiftçilerin toprak analizi ve gübrelemeyi zamanında yapması, yağışların yıllık ortalamanın üzerinde olmasıyla bu sene çiftçinin yüzü gülecek. Ankara'da geçen yıl buğdayda 1 milyon ton rekolte elde edildi. Rakamın bu yıl yüzde 30'luk artışla 1 milyon 300 bin tona çıkmasını bekliyoruz."

- 2 milyon dekar alanda çalışma

Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, Türkiye'de buğday ekim alanlarının yarısı mücadele yapılmadığı takdirde süne tehdidi altına giriyor ve bu zararlı yüzde 10-50 verim ve kalite kaybına yol açıyor. Belirli oranın üzerinde süne emgisi olan buğdayın proteini düşerek, ekmeklik, makarnalık, bulgur olma özelliği kayboluyor ve milyarlarca dolarlık kayıp meydana geliyor.

Ankara'da bu zararlıyla etkin mücadele için 133 personelden oluşan 34 teknik ekip görevlendirildi. 20 ilçeye bağlı 498 mahallede, yaklaşık 5 milyon dekar hububat alanında çalışmalar yürütülüyor. Mücadele kapsamında hububat alanlarına faydalı böcek salımıyla öncelikle biyolojik mücadele gerçekleştiriliyor. Süne zararının yüksek olduğu belirlenen alanlarda kimyasal mücadeleye ağırlık veriliyor. Bir aydır devam eden kimyasal mücadele çalışmaları 2 milyon dekarlık alanı kapsıyor.