"Suni algıları bertaraf edeceğimize inanıyorum"

BATMAN (AA) - THY Bölgesel Uçuşlar (AnadoluJet) Başkanı Said Şamil Karakaş, "Londra'daki tehdit en üst seviyeye çekildi, bizim ülkemizde öyle bir tehdit yok. Paris, Brüksel, New York'ta olan olaylara bakın tehdit en üst düzeyde. Biz savaş bölgesine sınır bir ülke olarak bile bu kadar büyük bir tehditle karşı karşıya değiliz." değerlendirmesinde bulunarak, suni algıların bertaraf edilebileceğini belirtti.

Temaslarda bulunmak üzere beraberinde Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız ile Batman'a gelen Karakaş, Anadolu Ajansı Batman Bürosunu ziyaret etti.

Anadolujet Başkanı Karakaş, Anadolu Ajansının Türkiye'nin tanıtımı açısından önemli bir görev yaptığını söyledi.



Karakaş, bölge için yaratılan terör algısının aslında "suni" olduğunu vurguladı. Batman merkez ve Hasankefy ilçesini gezdiklerini aktaran Karakaş, terör algısının ortadan kaldırılmasıyla bölgenin turizminin önem kazanacağını kaydetti.



"Burada öyle büyük bir potansiyel var ki uçuşlardan bunu görüyoruz." diyen Karakaş, şöyle devam etti:



"Avrupa'da doğmuş, büyümüş bir insan olarak söylüyorum, bugün Londra'daki tehdit en üst seviyeye çekildi, bizim ülkemizde öyle bir tehdit yok. Paris'e bakıyorsunuz, Brüksel, New York'ta olan olaylara bakın tehdit en üst düzeyde. Dolayısıyla biz savaş bölgesine sınır bir ülke olarak bile bu kadar büyük bir tehditle karşı karşıya değiliz. Millet olarak bunun üstüne gidebileceğimize dolayısıyla suni olarak sunulan algıları bertaraf edeceğimize inanıyorum."

- "Elimizden geleni yapacağız"

Anadolujet olarak üstlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını bildiren Karakaş, "Havayoluna büyük iş düşüyor. Uçuşlarımızı düzenli bir şekilde tertipleyip buraya daha fazla nasıl yolcu çekeriz, daha fazla nasıl turist taşırız veya buradan insanları gitmek istedikleri yerlere nasıl götürebiliriz diye çalışmamız lazım. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



-"Hasankeyf su üstüne çıkartıldı"



TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tanıtımı için çalışma yaptıklarını söyledi.

Batman'ı Hasankeyf'ten dolayı çok özel bir şehir olarak gördüklerini vurgulayan Yıldız, Hasankeyf'in hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtılmasının gerek ülke turizmine gerekse milli gelire çok büyük katkı sağlayacağını bildirdi.



"Hasankeyf'in sular altında kaldığı imajı çok uygun bir tabir değil aksine yapılan çalışmalarla su üstüne çıkartıldı." diyen Yıldız, şöyle devam etti:



"Hasankeyf Türkiye'de en çok ziyaret edilen bir turizm merkezi olacak. Bu gerçekleştiği zaman da Batman'ın sosyal yaşantısına, turizmine ve ekonomisine çok büyük bir değer katacaktır. Bizim de bu anlamda devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bir takım iş birliklerimiz var. Bizim için en önemli konu ulaşım ve konaklamadır. Ulaşım, konaklama ve yol bakımından Türkiye son 15-20 yıl içerisinde çağ atladı."



-"İstanbul ve Ankara'dan daha güvenli olduğunu düşünüyorum"



Yıldız, bölgede yaratılan terör algısının ortadan kaldırılması ile bölgenin turizm alanında bir cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı.



Turizmden çok büyük kazanımlar elde edilebileceğini dile getiren Yıldız, "Bu bölgenin İstanbul ve Ankara'dan daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Sadece bir algı var. Kırsaldaki birtakım münferit olaylar sanki şehir merkezlerinde oluyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Gelip görsünler yerli ve yabancı turistler, o zaman kesinlikle böyle bir şey olmadığını görecekler." ifadelerini kullandı.





