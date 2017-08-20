Sünnet düğününde 'klasik otomobil' konvoyu

İZMİR (AA) - İzmir'de klasik otomobil sevdalıları, kendileri ile aynı tutkuyu paylaşan 8 yaşındaki Demir Demirkaya'yı sünnet düğününde yalnız bırakmadı. Demir Demirkaya, 1948-1977 yıllarının otomobillerin yer aldığı konvoy ile şehir turu attı.

Karabağlar ilçesinde yaşayan otomobil tamircisi Adem Demirkaya, oğlu Demir'in sünnet düğününde kendisi gibi klasik otomobili tutkunlarını bir araya getirdi.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği üyesi Demirkaya'yı, mutlu gününde yalnız bırakmayan derneğin diğer üyeleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. En eskisi 1948, en yenisi ise 1977 model olan yaklaşık 20 klasik otomobil, kentin sokaklarında bir süre tur attı. Sünnet çocuğu 8 yaşındaki Demir Demirkaya da babasına ait 1960 model otomobile bindi.

Adem Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada babasının da otomobil tamircisi olduğunu, henüz çocuk yaşta tanıştığı eski otomobillerle gönül bağı kurduğunu söyledi.

Baba mesleğini sürdürdüğünü aktaran Demirkaya, işinin yanı sıra klasik otomobil tutkusunun peşinden gittiğini, hurda haldeki eski otomobilleri tamir ederek onlara yeniden hayat verdiğini anlattı.

Demirkaya, oğlu Demir'in de kendisi gibi eski arabalara merak duyduğunu ifade ederek, "Onun da bu araçları sevmesinden mutluluk duyuyorum. Bu bir aile geleneği oldu. Onun bu mutlu gününü özel kılmak için böyle bir organizasyon hazırladım. Klasik otomobil tutkunu diğer arkadaşlarım da yalnız bırakmadı." diye konuştu.

Sünnet çocuğu Demir Demirkaya da klasik otomobillerle babası sayesinde tanıştığını kaydetti. Sünnetinde unutulmaz konvoy oluştuğunu belirten Demirkaya, büyüyünce klasik otomobil sahibi olmak istediğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Halil Şahin