Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kocasinan İlçesi Argıncık Fevzioğlu Mahallesi'nde 5 yaşındaki Ender A'nın sünnet düğününde alkol alan davetliler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silahlarla birbirlerine ateş etmeye başladı.
Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekibi kavgayı biber gazıyla müdahale ederek sonlandırdı.
Düğünün yapıldığı mekanda inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinden 100'ün üzerinde boş kovan topladı.
Düğünde çekilen videoları da incelemeye alan polis, kavgaya karışan şahısları tespit etmeye çalıştı.