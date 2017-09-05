Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam dünya bankası HDP Heyeti A Erkek Voleybol Milli Takımı
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı

- Kayseri'de sünnet düğününde yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı

Sünnet düğününde silahlı kavga: 3 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düğününde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kocasinan İlçesi Argıncık Fevzioğlu Mahallesi'nde 5 yaşındaki Ender A'nın sünnet düğününde alkol alan davetliler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silahlarla birbirlerine ateş etmeye başladı.

Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekibi kavgayı biber gazıyla müdahale ederek sonlandırdı.

Düğünün yapıldığı mekanda inceleme başlatan polis ekipleri, olay yerinden 100'ün üzerinde boş kovan topladı.

Düğünde çekilen videoları da incelemeye alan polis, kavgaya karışan şahısları tespit etmeye çalıştı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KayseriSilahlı KavgaSünnte Düğünü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5