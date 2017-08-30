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Sunucu Murat Başoğlu hakkında yurt dışı yasağı

- Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, ünlü sunucu Murat Başoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi

Sunucu Murat Başoğlu hakkında yurt dışı yasağı

MUĞLA (AA) - Sunucu Murat Başoğlu hakkında, yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma yürütülen Murat Başoğlu'na ilişkin, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce CMK'nın 109/3.a maddesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

Ayrıca yine bugün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı kararı verilmişti.

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BodrumBodrum Cumhuriyet BaşsavcılığıMuğlaMurat BaşoğluYurt Dışına çıkış Yasağı
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