Sunucu Murat Başoğlu hakkındaki dava

MUĞLA (AA) - Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmada Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyetince olay yerinde keşif yapılması için 9 Mart 2018'e ertelenen duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildiği öğrenildi.

Selçuk Kabadayı, duruşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, yargılamanın devam edeceğini söyledi.

Mahkeme sonucunu hep beraber göreceklerini belirten Kabadayı, boşanma davası açtığını, bu davanın da İstanbul'dan devam edeceğini bildirdi.

Selçuk Kabadayı'nın avukatı Tuğba Atsal da müvekkilinin mahkemede tanık olarak dinlendiğini ifade etti.

Davaya dahil olmak istediklerini anlatan Atsal, "Mahkeme, genel ahlaka karşı işlenen bir suç olduğu ve bütün kamuoyunu ilgilendirdiği için katılmamıza gerek görmedi ama duruşmayla ilgili gizlilik kararı verildi." dedi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında "hayasızca davranışta bulunmak" iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açılmıştı.