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Sunucu Murat Başoğlu hakkındaki soruşturma

- Başoğlu'nun bir süre önce Bodrum'da ifade verdiği belirtildi

Sunucu Murat Başoğlu hakkındaki soruşturma

MUĞLA (AA) - Sunucu Murat Başoğlu'nun bir süre önce Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanan Başoğlu hakkındaki soruşturma sürdürülüyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Başoğlu'nun bir süre önce ilçe emniyet müdürlüğüne giderek ifade verdiği öğrenildi.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı kararı verilmişti.

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Murat BaşoğluSoruşturmaSunucu
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