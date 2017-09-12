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Sunucu Murat Başoğlu'na kamu davası

- Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, hayasızca davranışlarda bulunmak suçlamasıyla kamu davası açıldı

Sunucu Murat Başoğlu'na kamu davası

MUĞLA (AA) - Sunucu Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, kamu davası açıldı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, "hayasızca davranışlarda bulunmak" suçlamasıyla kamu davası açıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, nöbetçi mahkemece Burcu Başoğlu Kabadayı için yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Sunucu Murat Başoğlu ise dün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görülen duruşmada eşi Hande Bermek'ten boşanmıştı.

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BodrumBurcu Başoğlu KabadayıMuğlaMurat Başoğlu
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