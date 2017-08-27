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Sunucu Vatan Şaşmaz, ölü bulundu

- Beşiktaş'taki bir otel odasında ölü bulunan Vatan Şaşmaz ve yanındaki kadının ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

Sunucu Vatan Şaşmaz, ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile bir kadın, Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cihannüma Mahallesi'ndeki lüks bir otelin görevlileri, bir odadan silah sesleri gelmesi üzerine, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, girdikleri odada, sunucu Şaşmaz ile Filiz A. isimli kadını, silahla vurulmuş olarak buldu. Yapılan kontrolde, sırtına kurşun isabet eden Şaşmaz ile başından vurulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Otel girişini araç trafiğine kapatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Bu arada, otel odasının Filiz A. adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.

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OtelÖlümVatan Şaşmaz
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