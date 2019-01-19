Süper kahramanlar Atakule’de çocukları bekliyor

İSTANBUL (AA) - Çocuklar, Atakule’de süper kahramanlar ile eğlenceye doyacak.

Atakule'den yapılan açıklamaya göre, okulların tatile girmesi ile süper kahramanlar Atakule’de çocuklar ile buluşacak. Atakule’de bugün başlayıp 3 Şubat'a kadar sürecek “DC Süper Arkadaşlar” adıyla gerçekleşecek etkinliklerde, DC evreninin ünlü süper kahramanları Superman, Batman, Flash, Wonder Woman, Batgirl, Aquaman ve Cyborg’un yanı sıra süper kötüler Joker, Harley Quinn ve Poison Ivy de birbirinden ilginç etkinlikler ile çocuklara keyifli anlar yaşatacak.

Sömestir tatili boyunca Atakule Botanik katında 13.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek “DC Süper Friends” etkinlikleri, misafirlerini ağırlayacak.

Superman ile kahramanlığı öğrenecek olan çocuklar, Flash alanında “el hareketi” teknolojisi yardımıyla müzik yapacak. Denizlerin hakimi Aquaman ile top havuzunda balıkları yakalayan minikler, Wonder Woman ile tabletteki programın yönlendirmesi ile çizim yeteneklerini geliştirecek.

DC evreninin bir diğer kahramanı Batman ve Batgirl ile robot kodlayacak olan çocuklar, “Yeşil Fener” etkinliğinde ise ışıldayan çubuklar ile diledikleri şekilleri yaparken, Cyborg ile birlikte etkinlik alanındaki makinayı tamamlayacak.

Etkinlikte süper kahramanların yanı sıra süper kötü karakterler de dikkati çekiyor. Harley Quinn ile dijital tokmak oyunu oynayarak kutuları devirecek olan çocuklar, Poison Ivy ile mıknatıslı duvarında eğlenecek.

Etkinliğe katılan çocukları bir de sürpriz bekliyor.Tüm etkinlikleri tamamlayan çocuklar Batman’in bir numaralı düşmanı Joker’in sakladığı “Arkadaşlık Sertifikası”nı sakladığı kutuyu açabilmek için anahtar dolu kutudan doğru anahtarları bularak sertifikayı kazanacak. Çocuklar eğlenirken, aileleri de Atakule’nin keyfini çıkaracak.