Süper Loto çekildi (1) ANKARA (AA) - Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 607. hafta çekilişi yapıldı.Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 10, 12, 20, 26 ve 49 olarak...

06 Haziran 2019 Perşembe 21:33