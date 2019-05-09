Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun 603'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 728 bin 938 lira devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 62 kişi 8 bin 778 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 438 kişi 172'şer lira, 3 bilen 69 bin 872 kişi 14 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 131 bin 269 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 501 bin 12 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 839 bin 744 lira 19 kuruş kamuya aktarıldı.



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