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Süper Loto çekildi (2)

- Bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 367 bin 325 lira 52 kuruş devretti

Süper Loto çekildi (2)
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ANKARA (AA) - Süper Loto'nun 606'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 367 bin 325 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 74 kişi 9 bin 596 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 253 kişi 181 lira 25'er kuruş, 3 bilen 86 bin 347 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 780 bin 501 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 956 bin 743 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 548 lira kamuya aktarıldı.

(Bitti)

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Anahtar Kelimeler:
606Milli PiyangoSUPER LOTO
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