Süper Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Süper Loto'nun 606'ncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 15 milyon 367 bin 325 lira 52 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 74 kişi 9 bin 596 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 253 kişi 181 lira 25'er kuruş, 3 bilen 86 bin 347 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 2 milyon 780 bin 501 lira ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 956 bin 743 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 95 bin 548 lira kamuya aktarıldı.



(Bitti)